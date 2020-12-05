Эксперт предупредил об опасности антибиотиков при коронавирусе

Принимать антибиотики с целью профилактики коронавирусной инфекции является недопустимым, сообщил внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

Принимать антибиотики с целью профилактики коронавирусной инфекции является недопустимым, сообщил внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

Врач назначает подобные препараты только при развитии бактериальных осложнений, объяснил пульмонолог. Антибиотики не лечат никакие вирусы, в том числе коронавирусную инфекцию. Самостоятельное применение этих лекарств опасно развитием резистентности к препаратам. Также бесконтрольный прием антибиотиков может привести к побочным реакциям.

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