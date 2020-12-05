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13:15   5 Декабря 2020
Политика

"Академик Черский" остановился в 150 км от места достройки "СП-2"

"Академик Черский" остановился в 150 км от места достройки "СП-2"

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" приблизилось к месту продолжения строительства "Северного потока — 2", подтвердили данные системы позиционирования судов.

"Академик Черский" покинул калининградский порт и сейчас находится в 150 километрах от логистической базы российского газопровода. Такое расстояние отделяет трубоукладчик от немецкого порта Мукран. Судно сбросило скорость и сменило статус на "ограниченную способность маневрировать".

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#судно #трубоукладчик #СП-2

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