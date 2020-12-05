13:15 5 Декабря 2020Политика
"Академик Черский" остановился в 150 км от места достройки "СП-2"
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" приблизилось к месту продолжения строительства "Северного потока — 2", подтвердили данные системы позиционирования судов.
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" приблизилось к месту продолжения строительства "Северного потока — 2", подтвердили данные системы позиционирования судов.
"Академик Черский" покинул калининградский порт и сейчас находится в 150 километрах от логистической базы российского газопровода. Такое расстояние отделяет трубоукладчик от немецкого порта Мукран. Судно сбросило скорость и сменило статус на "ограниченную способность маневрировать".