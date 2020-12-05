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13:14   5 Декабря 2020
Общество

Врач объяснила, кому нельзя делать прививку от коронавируса

Врач объяснила, кому нельзя делать прививку от коронавируса

Причины, по которым жителям России могут отказать в прививке от коронавирусной инфекции, перечислила медик Наталья Шиндряева.

Врач должен провести осмотр человека перед вакцинацией. Это необходимо для получения сведений о заболеваниях, которыми пациент болел до этого, объяснила Шиндряева. Инъекцию от коронавируса нельзя делать жителям, у которых диагностированы онкологические заболевания. Также прохождение вакцинации следует отложить, если у человека выявили симптомы ОРВИ.

Пациенту, который недавно привился от других инфекцией, нужно подождать от двух до четырех недель. Кроме того, с вакцинацией рекомендуется повременить беременным и кормящим женщинам, передает РИА Новости.

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#вакцинация #коронавирус #противопоказания

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