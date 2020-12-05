Возможный укладчик труб для "Северного потока — 2" вышел в Балтийское море

Трубоукладочная баржа "Фортуна", с помощью которой могут возобновить строительство "Северного потока — 2", покинула немецкий порт Висмар,

Трубоукладочная баржа "Фортуна", с помощью которой могут возобновить строительство "Северного потока — 2", покинула немецкий порт Висмар,

По данным сервиса MarineTraffic, в настоящее время судно находится в Балтийском море, двигаясь со скоростью 1,6 узла в северо-западном направлении, но конечная точка маршрута пока неизвестна.

Оператор Nord Stream 2 AG сообщал, что планирует начать работы в исключительной экономической зоне Германии судном с якорным позиционированием. Еще одним вариантом является трубоукладчик "Академик Черский", который в мае завершил переход с Дальнего Востока на Балтику, а затем неоднократно ходил между портами Муркан в ФРГ, где находится логистическая база "Северного потока — 2", и Калининградом. Сейчас он остановился напротив польских берегов в районе одного из участков достраиваемого газопровода, а порт Висмар находится примерно в 250 км от данной позиции.