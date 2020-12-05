Корнилов заявил, что Будапешт возмущен недавними обысками СБУ в Закарпатье

Обыски сотрудников СБУ среди представителей венгерской диаспоры в Закарпатье стали серьезным поводом для возмущения Будапешта, заявил эксперт Владимир Корнилов.

Обыски сотрудников СБУ среди представителей венгерской диаспоры в Закарпатье стали серьезным поводом для возмущения Будапешта, заявил эксперт Владимир Корнилов.

Политический обозреватель подчеркнул, что деятельность силовиков окончательно настроила граждан Венгрии против действующего руководства Украины, что в итоге приведет к негативным для Киева последствиям. Парламентарии правящей в Венгрии коалиции подчеркнули, что власти Украины подобными действиями фактически развязывают в Закарпатье гражданскую войну.

"Киев сделал все, чтобы разозлить соседа, Будапешт отвечает довольно жестко. В частности, блокирует связи Украины с НАТО", — заявил Корнилов.

Но, несмотря на волну возмущения со стороны представителей венгерской диаспоры и политиков из Будапешта, эксперт указал на возможность Киева избежать жесткого развития конфликта.