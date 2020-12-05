Трамп приказал вывести военный контингент США из Сомали

Президент США Дональд Трамп заявил приказал вывести почти весь американский контингент из Сомали к началу 2021 года. Об этом сообщили в Пентагоне.

Президент США Дональд Трамп заявил приказал вывести почти весь американский контингент из Сомали к началу 2021 года. Об этом сообщили в Пентагоне.

Американские войска в любом случае останутся в Африке. США намерены продолжать поддерживать своих партнеров, в том числе в борьбе с экстремистскими группировками.

Согласно сведениям издания The Wall Street Journal, на сегодняшний день в Сомали присутствуют более 700 американских военных. Часть контингента намерены перебросить на базы в Джибути и Кении. Американский президент Дональд Трамп еще в октябре объявил о намерении вывести войска из Сомали.

В африканском государстве американские военнослужащие находятся с середины 2017 года в рамках помощи в борьбе с терроризмом.