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12:47   5 Декабря 2020
Политика

Трамп приказал вывести военный контингент США из Сомали

Трамп приказал вывести военный контингент США из Сомали

Президент США Дональд Трамп заявил приказал вывести почти весь американский контингент из Сомали к началу 2021 года. Об этом сообщили в Пентагоне.

Американские войска в любом случае останутся в Африке. США намерены продолжать поддерживать своих партнеров, в том числе в борьбе с экстремистскими группировками.

Согласно сведениям издания The Wall Street Journal, на сегодняшний день в Сомали присутствуют более 700 американских военных. Часть контингента намерены перебросить на базы в Джибути и Кении. Американский президент Дональд Трамп еще в октябре объявил о намерении вывести войска из Сомали.

В африканском государстве американские военнослужащие находятся с середины 2017 года в рамках помощи в борьбе с терроризмом.

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#трамп #сомали #военный контингент

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