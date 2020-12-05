Пашинян: наблюдаются сдвиги для возобновления переговоров по НКР

Процесс переговоров по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе может быть возобновлен. Для этого есть необходимые условия, считают в Ереване.

Процесс переговоров по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе может быть возобновлен. Для этого есть необходимые условия, считают в Ереване.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что есть определенные подвижки в деле мирного урегулирования. Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ ранее призвали Баку и Ереван заключить мирное соглашение, пользуясь прекращением огня в регионе. Об этом он рассказал во время прямого эфира на своей странице в соцсети Facebook.

"Были подтверждены готовность и желание работать вместе над урегулированием нагорнокарабахского конфликта с целью восстановления полноценного переговорного процесса", —— заявил Пашинян.

Перемирие началось 10 ноября согласно пункту трехстороннего соглашения. Документ был подписан Россией, Арменией и Азербайджаном. В регион были введены российские миротворцы для наблюдения за сохранением режима прекращения огня. Под контроль Баку перешли Лачинский, Кельбаджарский и Агдамский районы.