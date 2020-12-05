Кабмин утвердил порядок уведомления россиян о полагающихся льготах

Правительство Российской Федерации одобрило порядок получения жителями страны уведомлений о полагающихся им социальных начислениях.

Правительство Российской Федерации одобрило порядок получения жителями страны уведомлений о полагающихся им социальных начислениях.

Соответствующее постановление глава кабмина Михаил Мишустин подписал 3 декабря текущего года. Уведомления россияне начнут получать с помощью сервиса госуслуг уже до конца декабря, говорится в сообщении пресс-центра правительства.