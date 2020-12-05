Сигал хочет изменить российские законы, чтобы защитить Байкал

Сигал призывает создать особую зону для сохранения уникального озера.

Известный американский актер, а с 2016 года и гражданин России Стивен Сигал в рядах партии «За правду» намерен бороться за сохранность озера Байкал. Об этом звезда боевиков объявил на Всероссийской конференции «Время, вперед!», передает корреспондент «Политики Сегодня».

«Защита озера Байкал — это защита не только водной поверхности, также лесов, которые находятся вокруг. Мы хотим внести изменения в законодательство, чтобы наказывать тех, кто посягает на природу в этом прекрасном крае. В данном регионе необходимо создать особую зону для его сохранения», — сказал Сигал на английском языке.

Впрочем, актера заботит не только сохранность Байкала, но и других регионов. Особенно Сигал отметил Сибирь.

«Мы будем заниматься и другими регионами, где необходима работа экологического характера. Работа ведётся по всей стране», — заверил актер.

Стивен Сигал вступил в партию Захара Прилепина «За правду» в феврале 2020 года. Изначально заявлялось, что он возглавит один из проектов, связанный с военно-исторической сферой.