Архитектор из Австрии опроверг слова о том, что "строит для Путина" в Крыму

Немецкое издание раскритиковало специалиста австрийского архитектурного бюро Вольфа Прикса за проектировку объектов в Крыму и Сибири. Архитектор резко опроверг слова в свой адрес.

Немецкое издание раскритиковало специалиста австрийского архитектурного бюро Вольфа Прикса за проектировку объектов в Крыму и Сибири. Архитектор резко опроверг слова в свой адрес.

Журналист Герхард Матциг попросил Вольфа Прикса ответить, почему он "строит для Путина". Архитектор подчеркнул, что заказчиком является не президент России Владимир Путин, а Российская Федерация. Специалист указал Матцигу на свою работу, которую он выполняет для архитектурного бюро. Речь идет о культурных центрах в Крыму и Сибири.

"Посмотрел бы я на того, кто не возьмется за проекты в Крыму и в Сибири", — упрекнул своих критиков Прикс.

Журналист согласился с высказыванием архитектора, несмотря на свою антироссийскую позицию. Лицемерие и двойная мораль возмутили Прикса.