В европейскую часть РФ идут аномальные морозы, в Москву - «марсианская» погода

Антициклон, зависший над Волгой, создаст эффект холодильника.

За всю историю метеорологических наблюдений прошлая зима (2019–2020 года) в России стала самой теплой. В Гидрометцентре этот период даже окрестили «экстремальным» — температуры по всей стране сильно превышали показатели климатической нормы. Тогда тепло принес с собой воздух с Атлантики и «ленивый» антициклон, который не хотел выполнять свои обязанности и купировать морозный воздух над Сибирью.

В этом году первые аномальные морозы нагрянули за несколько недель до Нового года, рассказали в Гидрометцентре России. Антициклон завис над европейской частью России, он стал причиной низких температур воздуха.

«В антициклонах преобладают нисходящие воздушные потоки, которые размывают облачность. Ночи сейчас длинные, идет интенсивное выхолаживание. Дни короткие, солнце низкое. Благодаря этому формируется некое подобие холодильника и, похоже, это надолго. Как минимум до 8–9 декабря над Волгой сохранится очаг аномально низких температур воздуха», — рассказал метеоролог Михаил Милославский.

В эти дни в Екатеринбурге, Казани, Астрахани, Новосибирске и Ростове-на-Дону ожидаются морозы до -20 градусов по Цельсию (особенно в ночные часы). Даже днем, несмотря на солнце, придется одеваться очень тепло, обратил внимание специалист.

В Москве, Санкт-Петербурге, Твери и других городах центральной части страны ожидается до -10 градусов днем и около -13 градусов в ночные часы. Бонусом будет малооблачная погода, которая не будет мешать солнечному свету.

Для москвичей специалисты из центра «Фобос» подготовили отдельный прогноз: жителей столицы ждет «марсианская» погода. Такое космическое название досталось по сходству с Красной планетой, где царят холодные температуры при полном отсутствии влаги, а значит и снега.

«Начиная с воскресенья [6 декабря] будет солнечная погода, достаточно редкая для декабря, и начнутся сибирские морозы. Температура будет с каждым днем падать, и на следующей неделе температура упадет ночью до минус 9–14, днем до минус 3–8. Впереди нас ждет преимущественно солнечная, с бешеным дефицитом осадков и умеренными морозами "марсианская" погода», — сказал специалист «Фобоса» Евгений Тишковец.

К следующим выходным (12–13 декабря) погода чуть выровняется и станет теплее. Влияние антициклона, который принес заморозки, начнет постепенно ослабевать.