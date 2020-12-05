Папа римский рассказал о возможной третьей мировой войне

Мир находится в состоянии третьей мировой войны, считает папа римский Франциск.

Мир находится в состоянии третьей мировой войны, считает папа римский Франциск.

Противостояние заметно не всем, отметил он. Франциск сделал заявление 4 декабря. Война идет фрагментарно, сообщил папа. Людям стоит оглянуться, чтобы заметить свидетельства противостояния везде, добавил священнослужитель.

Более миллиарда человек в мире являются прихожанами католической церкви. Ее возглавляет папа римский. Он стоит во главе города-государства Ватикана. Католицизм является главным религиозным течением во Франции, Италии, Испании, Австрии. В России приводят разные данные по количеству католиков в стране. Их численность может достигать от 200 тысяч до 1,5 миллиона человек.