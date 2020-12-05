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11:31   5 Декабря 2020
Политика

Политолог Мамонтов рассказал о работе США "по методичке" в отношении России

Политолог Мамонтов рассказал о работе США "по методичке" в отношении России

Вступление в должность нового президента США не принесет России ничего хорошего, считает политолог Владимир Мамонтов.

Соединенные Штаты продолжат курс на разрушение связей России. Эксперт поделился своим мнением с изданием "Украина.ру". Он рассказал о прямолинейности и "теплично-матричном", пластмассовом характере нового американского правительства. Иностранное государство будет использовать одинаковые "матрицы и методички", подчеркнул политолог.

Новый президент США может поддержать провокации, которые приведут к полному разрыву отношений между Россией и Западом. Но Москва должна спокойно относиться к такому развитию событий, подчеркнул Мамонтов.

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#сша #запад #Владимир Мамонтов

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