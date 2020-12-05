Японский зонд "Хаябуса-2" сбросил на Землю капсулу с грунтом астероида Рюгу

Капсула с грунтом с астероида Рюгу успешно отделилась от японского зонда "Хаябуса-2" для прибытия на Землю.

Капсула с грунтом с астероида Рюгу успешно отделилась от японского зонда "Хаябуса-2" для прибытия на Землю.

Японское аэрокосмическое агентство JAXA сообщает, что капсула с образцами грунта должна приземлиться в Австралии в 20:50 по московскому времени. В настоящий момент японские специалисты должны вывести зонд за пределы орбиты Земли для выполнения следующего задания.

Отметим, что зонду "Хаябуса-2" дважды удавалось успешно взять пробы грунта и пыли с поверхности астероида. Чтобы заполучить образцы, на поверхности Рюгу был создан первый в мире рукотворный кратер.

По оценкам ученых, добытая из недр космического тела порода позволит человечеству приблизиться к разгадке того, как образовалась Солнечная система и появилась жизнь. Напомним, что зонд "Хаябуса-2" приступил к выполнению космической миссии в 2014 году.