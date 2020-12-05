Более 28 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки

Оперативный штаб России по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил о 28 782 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки во всех регионах РФ.

Оперативный штаб России по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил о 28 782 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки во всех регионах РФ. Накануне это число было меньше - 27401 человека. Таким образом 5 декабря установлен новый антирекорд.

Почти 20% из заболевших не имели клинических проявлений инфекции. Жертвами коронавируса стали 508 россиян. За сутки в России полностью выздоровело 27 644 человека.

Ранее в Москве стартовала массовая вакцинация горожан. Прежде всего, прививку поставят работникам медицинских учреждений, образовательных заведений и социальным работникам.