Врач из Уханя предупредила о возможных появлениях новых видов COVID-19

Врач-вирусолог из Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли сообщила, что могут появиться новые типы коронавируса.

Врач-вирусолог из Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли сообщила, что могут появиться новые типы коронавируса.

Как заявила Чжэнли, летучие мыши на юге и юго-западе Китая могут переносить другие инфекции COVID-19, которые способны передаваться человеку. Также она добавила, что они могут распространяться и за пределами КНР, в странах Южной Азии. Об этом сообщает Guardian.

Вирусолог отметила, что вирус не сразу передается от летучей мыши к человеку. Сначала им заражается "промежуточное" животное, а уже потом он может попасть в организм человека.