Крупнейшая в мире гуманитарная организация заявила о грядущем кризисе

Серьезный гуманитарный кризис может случиться в 2021 году. Об этом заявил глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли на сессии Генассамблеи ООН.

Серьезный гуманитарный кризис может случиться в 2021 году. Об этом заявил глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли на сессии Генассамблеи ООН.

Уже в следующем году во всем мире может начаться крупнейший за последние 75 лет гуманитарный кризис. Об этом во время сессии Генассамблеи ООН заявил генеральный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли.

"COVID-19 привел к тому, что число людей, которым грозит смерть от голода, выросло со 135 млн до 270 млн. Исходя из того, что мы наблюдаем сейчас, 2021 год может стать буквально катастрофическим", — предупредил Бизли.

Бизли напомнил, что еще одной причиной оскудения ресурсов стран, участвующих в гуманитарных программах, стали участившиеся в последние годы локальные вооруженные конфликты. Из-за них наблюдается рост числа людей, стоящих на грани голодной смерти. Глава Всемирной продовольственной программы призвал руководство всех стран прекратить вооруженные конфликты и принять меры для предотвращения голода и стабилизации ситуации.

Всемирная гуманитарная организация была основана в рамках системы ООН в 1961 году. Основной целью этой организации является борьба с голодом и нищетой.