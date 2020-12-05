Украинский политолог рассказал, зачем Порошенко подражал Путину

Бывший глава Украины Петр Порошенко пытался быть похожим на президента России Владимира Путина во время избирательной кампании, сказал политолог Алексей Якубин.

Бывший глава Украины Петр Порошенко пытался быть похожим на президента России Владимира Путина во время избирательной кампании, сказал политолог Алексей Якубин.

Он вспомнил, как экс-лидер Украины использовал образ российского лидера избирательной кампании. Имевший колоссальный антирейтинг Порошенко увешал всю страну билбордами со своим лицом напротив лица Путина, отметил политолог.

Во время прошлой избирательной кампании Порошенко пытался подражать президенту РФ, притвориться "украинским Путиным", чтобы выставить себя в лучшем свете и якобы продемонстрировать качества сильного лидера, сказал Якубин. Если провести социологический опрос среди украинцев, Путин окажется одним из тех политиков, которого жители страны назвали бы образцовым государственным деятелем, подчеркнул он.