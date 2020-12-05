10:50 5 Декабря 2020Общество
Вакцинация против COVID-19 стартовала сегодня в 70 московских клиниках
Первыми сделать прививку смогут москвичи из основных групп риска, которые в связи с профессиональной деятельностью контактируют с большим количеством людей.
Первыми сделать прививку смогут москвичи из основных групп риска, которые в связи с профессиональной деятельностью контактируют с большим количеством людей.
Сейчас вакцина доступна для всех сотрудников медицинских и образовательных учреждений, как частных, так и государственных, а также для городских социальных организаций.