Вакцинация против COVID-19 стартовала сегодня в 70 московских клиниках

Первыми сделать прививку смогут москвичи из основных групп риска, которые в связи с профессиональной деятельностью контактируют с большим количеством людей.

Первыми сделать прививку смогут москвичи из основных групп риска, которые в связи с профессиональной деятельностью контактируют с большим количеством людей.

Сейчас вакцина доступна для всех сотрудников медицинских и образовательных учреждений, как частных, так и государственных, а также для городских социальных организаций.