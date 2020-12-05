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10:50   5 Декабря 2020
Общество

Вакцинация против COVID-19 стартовала сегодня в 70 московских клиниках

Вакцинация против COVID-19 стартовала сегодня в 70 московских клиниках

Первыми сделать прививку смогут москвичи из основных групп риска, которые в связи с профессиональной деятельностью контактируют с большим количеством людей.

Сейчас вакцина доступна для всех сотрудников медицинских и образовательных учреждений, как частных, так и государственных, а также для городских социальных организаций.

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#москва #вакцинация #коронавирус #COVID-19

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