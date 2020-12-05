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10:47   5 Декабря 2020
Политика

Чубайс прокомментировал свое назначение на новую должность

Чубайс прокомментировал свое назначение на новую должность

Бывший глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс назвал свое назначение "очень значимым для страны".

Экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс прокомментировал свое назначение на новую должность. Он отметил, что воспринимает свои новые обязанности очень серьезно, и назвал "предстоящее дело" значимым для страны.

"Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично", — написал Чубайс в своем Facebook.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, после вступления в новую должность Чубайс не будет госслужащим, а также не будет являться сотрудником администрации президента.

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