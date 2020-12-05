Бывший глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс назвал свое назначение "очень значимым для страны".

Бывший глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс назвал свое назначение "очень значимым для страны".

Экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс прокомментировал свое назначение на новую должность. Он отметил, что воспринимает свои новые обязанности очень серьезно, и назвал "предстоящее дело" значимым для страны.

"Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично", — написал Чубайс в своем Facebook.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, после вступления в новую должность Чубайс не будет госслужащим, а также не будет являться сотрудником администрации президента.