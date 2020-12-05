Ученые из китайского Уханя предупредили о новых видах коронавируса

Специалисты рассказали о том, что не все виды вируса изучены на сегодняшний день.

Ежедневно во всем мире вирусом COVID-19 заражается более полумиллиона человек. В разгар пандемии специалист из Уханьского института Ши Чжэнли рассказала новые подробности об инфекции: по ее словам, на юге и юго-западе Китая живут летучие мыши, которые могут являться переносчиками новых, неизученных видов коронавируса.

Изначально источниками вируса, который может передаваться людям, были именно летучие мыши. Они переносили сразу нескольких видов заболевания, в число которых входил и родственный SARS-CoV-2. Однако к человеку вирус попал не через летучих мышей, а, скорее, через «промежуточное» животное, считают в Ухане.

«Этого промежуточного носителя предстоит определить», — заявила Ши Чжэнли.

Ученые пока не выяснили, сколько времени вирус COVID-19 передавался от одних видов животных другим, пока не достиг человеческого организма в конце 2019 года. Пока что специалисты пытаются определить «промежуточное» животное.

К примеру, старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Франк Конингс полагает, что такими переносчиками являлись сразу несколько видов животных. Этим объясняется способность инфекции адаптироваться к разным условиям.

По состоянию на 5 декабря 2020 года в России зафиксировано 2 354 934 человек, зараженных коронавирусом. Накануне, 4 декабря, президент Владимир Путин поручил на следующей неделе начать в стране массовую вакцинацию от COVID-19.