Украинский аналитик раскрыл потери Киева от запуска "Северного потока — 2"

Сокращение транзита российского газа через Украину приведет к огромным финансовым потерям Киева, отметил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Сокращение транзита российского газа через Украину приведет к огромным финансовым потерям Киева, отметил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

По его словам, достройка трубопровода "Северный поток — 2" замкнет газовое кольцо в Европе и обеспечит "голубым топливом" оставшиеся страны, которые не покрывались "Северным потоком" и "Турецким потоком". Этими государствами станут Венгрия, Италия и Чехия, добавил эксперт.

Транзит через территорию Украины станет ненужным, и объемов перекачки газа может не хватить даже для того, чтобы окупить украинскую газотранспортную систему (ГТС), подчеркнул Корольчук. Киев будет ежегодно терять по несколько миллиардов долларов, считает он.

Аналитик допустил, что часть затрат на обслуживание ГТС переложат на потребителей из Украины.