Ветеран «Альфы» рассказал, зачем вооруженные украинцы атаковали границу РФ

По словам военного эксперта, их действия связаны с политикой Киева в части укрепления армии.

Попытку вооруженных людей прорваться через российскую границу со стороны Украины можно рассматривать, как провокацию со стороны Киева. Такое мнение выразил президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров.

«Наверное, они хотели узнать, как охраняется граница», — заявил военный специалист.

Украина постепенно готовится к боевым действиям. Власти намерены захватить территории, которые не хотят прислушиваться к Киеву добровольно и «отказываются ему подчиняться», полагает Гончаров. По его мнению, этот аспект прямым образом связан с инцидентом на российской границе.

Впрочем, россиянам опасаться на стоит, заключил глава Международной Ассоциации ветеранов «Альфы». Границы надежно охраняются, а подобное «вмешательство» со стороны Украины произошло впервые за долгое время.

Напомним, 4 декабря 2020 года стало известно, что трое вооруженных мужчин попытались пересечь российскую границу со стороны Украины. Пограничникам пришлось открыть огонь, чтобы остановить злоумышленников. В результате перестрелки один из нарушителей погиб. Двое других участников вооруженной группы скрылись на территории Украины. В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ сообщили, что сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия.