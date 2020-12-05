Психологи МГУ обнаружили отсутствие у россиян новогоднего настроения

Причинами стали стрессы из-за пандемии, а также общая усталость.

К концу 2020 года эмоциональное настроение россиян оказалось ниже условной нормы. К такому выводу пришли ученые МГУ им. Ломоносова. По их данным, причинами отсутствия новогоднего настроения у граждан РФ стали стресс на фоне пандемии, а также общая усталость и утомление, сообщили в пресс-службе факультета психологии вуза.

«Основываясь на данных исследований, проведенных в ноябре, психологи МГУ наблюдают снижение эмоционального настроения ниже условной нормы у граждан России. Такой результат может быть связан не только с характерными для пандемии стрессовыми факторами. Причинами отсутствия новогоднего настроения могут выступать общая усталость и утомление, нарастающие к концу года. При этом уровень физической нагрузки, который также необходим для обеспечения психологического благополучия, сейчас снижен», - говорится в докладе ученых.

Ученые проводили исследовательский проект с марта 2020 года. Цель - изучить изменение эмоционального состояния россиян в условиях самоизоляции и пандемии. В исследовании были задействованы более 100 тысяч человек. В итоге психологи пришли к следующим выводам: с марта по апрель у россиян выросла тревожность из-за неопределенности и непредсказуемости ситуации с коронавирусом. К маю уровень тревожность стал снижаться, но в ноябре снова вырос.

Ученые пришли к выводу, что самым необходимым психологическим навыком во время пандемии стало умение контролировать свое поведение и сове эмоциональное состояние.