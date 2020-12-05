Верховная рада Украины может продлить закон об особом статусе Донбасса

Верховная рада, вероятно, продлит на год действие закона об особом статусе Донбасса, заявил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.

Верховная рада, вероятно, продлит на год действие закона об особом статусе Донбасса, заявил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.

По его словам, возможно, решение будет принято на следующей пленарной неделе в декабре. Спикер парламента Украины считает, что продление срока действия закона возможно, однако таких предложений пока нет.

"Это можно будет сделать на следующей пленарной неделе", — отметил Разумков.

Помимо этого, он заявил, что любые другие изменения в законодательстве Украины в сфере статуса региона невозможны до конца текущего года, так как для этого осталось мало времени.