Евросоюз недооценил последствия запуска "Турецкого потока"
Запуск газопровода "Турецкий поток" стал причиной простоя так называемого трансбалканского газопровода, считают аналитики.
Они заявили, что Евросоюз недооценил последствия от введения в эксплуатацию газопровода. Авторы материала в издании Euractiv отмечают, что на "Турецкий поток" уже перешла Болгария, а Сербия завершила укладку труб и в скором времени намерена ввести в эксплуатацию компрессионную станцию.
"Венгрия, которая имеет прямой доступ к огромной транзитной сети Украины, в пять раз превышающей "Турецкий поток", планирует вместо этого начать принимать поставки российского газа на границе с Сербией", — сообщает издание "ПолитРоссия", со ссылкой на Euractiv.
Украинский эксперт Ольга Белькова заявила, что текущая ситуация приведет к тому, что трансбалканский коридор будет неизбежно свернут. По ее словам, российская компания "Газпром" в итоге достигнет своей цели и сделает "Турецкий поток" главной газовой артерией на юге Европы.