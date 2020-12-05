Евросоюз недооценил последствия запуска "Турецкого потока"

Запуск газопровода "Турецкий поток" стал причиной простоя так называемого трансбалканского газопровода, считают аналитики.

Запуск газопровода "Турецкий поток" стал причиной простоя так называемого трансбалканского газопровода, считают аналитики.

Они заявили, что Евросоюз недооценил последствия от введения в эксплуатацию газопровода. Авторы материала в издании Euractiv отмечают, что на "Турецкий поток" уже перешла Болгария, а Сербия завершила укладку труб и в скором времени намерена ввести в эксплуатацию компрессионную станцию.

"Венгрия, которая имеет прямой доступ к огромной транзитной сети Украины, в пять раз превышающей "Турецкий поток", планирует вместо этого начать принимать поставки российского газа на границе с Сербией", — сообщает издание "ПолитРоссия", со ссылкой на Euractiv.

Украинский эксперт Ольга Белькова заявила, что текущая ситуация приведет к тому, что трансбалканский коридор будет неизбежно свернут. По ее словам, российская компания "Газпром" в итоге достигнет своей цели и сделает "Турецкий поток" главной газовой артерией на юге Европы.