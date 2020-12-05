Стал известен трубопроводчик "СП-2" в Германии

Специализированная баржа "Фортуна" займется укладкой труб для газопровода "Северный поток — 2" на территории Германии.

Специализированная баржа "Фортуна" займется укладкой труб для газопровода "Северный поток — 2" на территории Германии.

Как передает Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии, судно будет проводить работы с 5 по 31 декабря. Они пройдут южнее мелководного района Адлергрунд в Балтийском море. Сейчас "Фортуна" находится в немецком порту Висмар.

При этом ранее Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии сообщало, что достраиваться газопровод будет при помощи трубоукладчика "Академик Черский".

Ранее в Германии предложили заполнить "Северный поток — 2" значительными объемами водорода. Частично отказаться от природного газа предложили в Восточном комитете немецкой экономики.