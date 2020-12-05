Донецкий журналист потребовал от Украины сесть за стол переговоров с ДЛНР

Журналист Рамиль Замдыханов рассказал, что вместо глупых разговоров о возвращении Донбасса в состав Украины, Киеву необходимо предпринять меры по прекращению боевых действий.

Журналист Рамиль Замдыханов рассказал, что вместо глупых разговоров о возвращении Донбасса в состав Украины, Киеву необходимо предпринять меры по прекращению боевых действий.

Он заявил об этом в эфире телеканала "КРТ" в ходе телемоста между Донецком и Киевом. Журналист добавил, что эти требования необходимо донести до украинского главы Владимира Зеленского. Об этом сообщает "ПолитНавигатор".

Замдыханов не верит в возвращение Донбасса в состав Украины, поэтому он считает, что Киев должен начать прямые переговоры с Донецком и Луганском, если хочет остановить военный конфликт.

"И если мы, люди доброй воли, которые собираются в таких студиях и говорят об этом, то точно не о реинтеграции. Потому что вообще этот вопрос не стоит на повестке дня. Стоит говорить о том, как сделать так, чтобы военная напряженность здесь исчезла", — отметил журналист.

По мнению журналиста, проблему можно решить только путем переговоров. Но загвоздка в том, что Украина не собирается садиться за один стол с ЛДНР, более того, она всячески блокирует появление республик на международной арене.