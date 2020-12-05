Вручение медали "75 лет Победы" спровоцировало скандал на Украине

Поводом для скандала в Днепропетровской области Украины стала награда "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", которую вручили 95-летнему ветерану.

Поводом для скандала в Днепропетровской области Украины стала награда "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", которую вручили 95-летнему ветерану.

Городской совет города Новомосковска передал ветерану войны Василию Волошко заслуженную награду, но тот по причине болезни не смог за ней явиться. Получать медаль пришла его старшая дочь Любовь.

Девушка крайне возмутилась вручением ее отцу юбилейной медали. Она посчитала это оскорблением и преступлением против украинского государства. При этом, дочь ветерана скрыла от него факт получения награды, объяснив, что тот якобы является "патриотом, поддерживающим украинскую армию".