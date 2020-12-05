Болгары высказались в Сети о перестрелке на границе России и Украины

Читатели болгарского издания "Сега" осудили попытку пересечения российско-украинской границы вооруженными людьми.

Читатели болгарского издания "Сега" осудили попытку пересечения российско-украинской границы вооруженными людьми.

Центр общественных связей ФСБ опубликовал сообщение о том, что трое вооруженных мужчин пытались проникнуть на территорию России из Украины в районе Белгорода. Наткнувшись на российских пограничников, бандиты открыли огонь. В результате перестрелки один из нападавших был убит, двоим удалось скрыться.

Новость быстро разлетелась в Сети. Болгарские читатели издания "Сега" резко осудили попытку пересечения преступниками границы Российской Федерации.

"Очередная попытка Украины напасть на Россию провалилась", — написал пользователь Сети.