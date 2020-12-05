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8:13   5 Декабря 2020
Политика

Болгары высказались в Сети о перестрелке на границе России и Украины

Болгары высказались в Сети о перестрелке на границе России и Украины

Читатели болгарского издания "Сега" осудили попытку пересечения российско-украинской границы вооруженными людьми.

Центр общественных связей ФСБ опубликовал сообщение о том, что трое вооруженных мужчин пытались проникнуть на территорию России из Украины в районе Белгорода. Наткнувшись на российских пограничников, бандиты открыли огонь. В результате перестрелки один из нападавших был убит, двоим удалось скрыться.

Новость быстро разлетелась в Сети. Болгарские читатели издания "Сега" резко осудили попытку пересечения преступниками границы Российской Федерации.

"Очередная попытка Украины напасть на Россию провалилась", — написал пользователь Сети.

"Так и надо действовать на границах! Легально попасть в страну можно только через КПП. Остальных надо либо арестовывать, либо отстреливать", — подытожил другой комментатор.

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#россия #украина #сега

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