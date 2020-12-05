Эпидемиолог объяснил отличия вторичного заболевания COVID-19 от рецидива

Отличить повторное заражение коронавирусом от рецидива заболевания можно путем исследования геномов возбудителя COVID-19.

Отличить повторное заражение коронавирусом от рецидива заболевания можно путем исследования геномов возбудителя COVID-19.

Говорить о вторичном заражении можно в том случае, если во время изучения генома обнаруживаются выраженные различия в вирусных геномах. Наличие антител в организме в некоторых случаях тоже может свидетельствовать о повторном заболевании COVID-19, заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Выработка антител не всегда говорит о наличии иммунитета. Антитела к нуклеокапсидному белку N являются маркером перенесенной инфекции, однако не свидетельствуют об иммунной защите. Об устойчивости организма к заболеванию говорят антитела IgG к рецептор-связывающему домену S-белка.