Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
7:19   5 Декабря 2020
Общество

Эпидемиолог объяснил отличия вторичного заболевания COVID-19 от рецидива

Эпидемиолог объяснил отличия вторичного заболевания COVID-19 от рецидива

Отличить повторное заражение коронавирусом от рецидива заболевания можно путем исследования геномов возбудителя COVID-19. 

Говорить о вторичном заражении можно в том случае, если во время изучения генома обнаруживаются выраженные различия в вирусных геномах. Наличие антител в организме в некоторых случаях тоже может свидетельствовать о повторном заболевании COVID-19, заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Выработка антител не всегда говорит о наличии иммунитета. Антитела к нуклеокапсидному белку N являются маркером перенесенной инфекции, однако не свидетельствуют об иммунной защите. Об устойчивости организма к заболеванию говорят антитела IgG к рецептор-связывающему домену S-белка.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#коронавирус #COVID-19 #антитела

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров