7:02 5 Декабря 2020Политика
Сатановский выразил свое мнение о новой должности Чубайса
Президент России Владимир Путин назначил экс-главу "Роснано" Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями.
Президент России Владимир Путин назначил экс-главу "Роснано" Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями.
Российский ученый-востоковед Евгений Сатановский назвал решение Путина о назначении Чубайса на новую должность гениальным. Профессор подчеркнул, что решению президента РФ стоит аплодировать стоя.
"Все, что Чубайс сделает, он будет делать под контролем президента и от его имени, а все, что не сделает или сделает не так, государство ничем не отягощает", — сказал политолог.
По мнению Сатановского, международные организации лучше Чубайса не знает никто, а сам он фигура уже давно известная на Западе.