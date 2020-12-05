Сатановский выразил свое мнение о новой должности Чубайса

Президент России Владимир Путин назначил экс-главу "Роснано" Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями.

Президент России Владимир Путин назначил экс-главу "Роснано" Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями.

Российский ученый-востоковед Евгений Сатановский назвал решение Путина о назначении Чубайса на новую должность гениальным. Профессор подчеркнул, что решению президента РФ стоит аплодировать стоя.

"Все, что Чубайс сделает, он будет делать под контролем президента и от его имени, а все, что не сделает или сделает не так, государство ничем не отягощает", — сказал политолог.

По мнению Сатановского, международные организации лучше Чубайса не знает никто, а сам он фигура уже давно известная на Западе.