МЧС России с нового года разрешит запускать петарды в помещениях

Пиротехнические изделия второго класса теперь можно будет использовать в зданиях. К ним относятся фейерверки-фонтаны и петарды.

Пиротехнические изделия второго класса теперь можно будет использовать в зданиях. К ним относятся фейерверки-фонтаны и петарды.

МЧС России выпустило новую редакцию противопожарных правил. Согласно этому документу, список пиротехнических изделий, которые можно применять только на улице, сократится с 1 января 2021 года, передает ТАСС.

"При этом зрители должны находиться с наветренной стороны. На площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические изделия без присмотра", — отметили в МЧС.

Запуск изделий выше третьего класса опасности требует особого разрешения. Организаторы салютов должны будут составлять схемы местности и безопасных зон. Устроители фейерверков должны будут очистить площадку после светопреставления.