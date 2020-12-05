Автоэксперт Славнов назвал сроки перехода россиян на электрокары

Жители России пересядут на электромобили примерно через пять-десять лет. Такой прогноз дал автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с URA.RU.

Жители России пересядут на электромобили примерно через пять-десять лет. Такой прогноз дал автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с URA.RU.

Специалист отметил, что будущее за электрокарами и другими экологичными двигателями. Концерн "АвтоВАЗ" также не захочет отставать от прогресса и будет модернизироваться, переходя на электротопливо, добавил Славнов.

"Прогресс не стоит на месте, все это (российские электрокары) будет, но будет, я думаю, лет через пять-десять", — сказал автоэксперт.

По мнению специалиста, электроаккумуляторы смогут преодолеть температурные условия в зимнее время года в России. Он сравнил их с батареями в смартфонах, которые выдерживают до 30 градусов мороза.