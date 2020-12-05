ОПК России разрабатывает новый боевой беспилотник против дронов

Новый беспилотник сможет отследить небольшие дроны врагов на малых высотах, а затем поразить их зенитными ракетами, сообщил источник в ОПК в разговоре с РИА Новости.

Новый беспилотник сможет отследить небольшие дроны врагов на малых высотах, а затем поразить их зенитными ракетами, сообщил источник в ОПК в разговоре с РИА Новости.

Оборонные предприятия России с ноября начали разрабатывать беспилотный вертолет дальнего радиолокационного дозора, который сможет отследить дроны противника.

Толчком к разработке нового беспилотника послужил анализ опыта последних локальных конфликтов. Комплекс будет создан в кратчайшие сроки на основе имеющегося задела, отметил собеседник издания. Специальная радиолокационная система вертолетного беспилотника обнаружит дрон, а затем наведет на них зенитные ракетные комплексы войсковой ПВО.

Пока что у российской армии есть разведывательные беспилотники ("Орлан-10", "Леер"), ударные разработки группы "Кронштадт" — "Орион" и КБ "Луч" — "Корсар". Вооруженные силы в своем распоряжении имеют малоразмерные дроны-камикадзе "Куб" и "Ланцет".