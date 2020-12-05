Трамп подписал антидопинговый "закон Родченкова"

Президент США Дональд Трамп ратифицировал "Антидопинговый закон Родченкова 2019 года", направленный против допинговых нарушений в соревнованиях с участием американских спортсменов.

Президент США Дональд Трамп ратифицировал "Антидопинговый закон Родченкова 2019 года", направленный против допинговых нарушений в соревнованиях с участием американских спортсменов.

Закон позволяет американским органам правопорядка применять соответствующие меры, в том числе уголовное преследование, против любых иностранных спортсменов, причастных к нарушению антидопинговых правил.

В данном документе прописано, что ряд ведомств, среди которых Министерство юстиции, обязаны предоставить данные Антидопинговому агентству США о любом расследовании подобного рода.

Российская сторона раскритиковала данный закон, отметив, что его сферы влияния не охватывают американские спортивные лиги. А учитывая тот факт, что случаи использования американскими спортсменами различных запрещенных стимуляторов имеют систематический характер, решение США о подписании этого закона является актом лицемерия.