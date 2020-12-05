Киев обстреливает Донбасс запрещенным минскими договоренностями оружием

Украинские силовики начали обстрелы в Донбассе, что ставит действующее перемирие под угрозу срыва, заявила глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

Украинские силовики начали обстрелы в Донбассе, что ставит действующее перемирие под угрозу срыва, заявила глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

По словам полномочного представителя ДНР, за прошедшие два месяца украинские силовики произвели обстрелы всего региона более 200 минами калибра 120 и 82 мм.

"Ситуация на линии соприкосновения ухудшается — Киев активизировал стрельбу из оружия, запрещенного минскими договоренностями", — сказала Никонорова.

Глава МИД ДНР подчеркнула, что ее слова подтверждаются не только увеличением числа нарушений режима прекращения огня, но и калибром используемого оружия. Никонорова выразила надежду, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине активизируется и остановит обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины, которые приводят к смерти людей.

Телеканал "Царьград" сообщает, что инсайдер перехватил телефонный разговор двух военнослужащих Украины. Из содержания беседы становиться ясно, что ВСУ намеревались подставить ополченцев, симитировав ответный огонь с их стороны.