Первые москвичи пройдут вакцинацию от коронавируса 5 декабря

Вакцинация первоочередников от коронавируса начинается в Москве. Получить вакцину смогут жители столицы, находящиеся в основной группе риска.

Вакцинация первоочередников от коронавируса начинается в Москве. Получить вакцину смогут жители столицы, находящиеся в основной группе риска.

К этой категории относятся те люди, которые по причине своей профессиональной деятельности вынуждены контактировать с большим количеством людей. Помимо медицинских работников вакцинацию также могут пройти сотрудники социальных учреждений.

Список категорий граждан, кому доступна вакцинация будет расширяться по мере поступления препарата. В конечном счете привиться сможет каждый житель столицы.

Прививку можно будет сделать только гражданам не младше 18 и не старше 60 лет, не имеющим хронических заболеваний. Помимо этого, они должны подтвердить, что не участвовали в клинических испытаниях вакцины последние 30 дней и не болели ОРВИ.