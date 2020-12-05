Два уголовных дела возбудили на Украине из-за угроз венграм Закарпатья

Национальная полиция Украины возбудила два уголовных дела из-за очередных провокаций в адрес представителей венгерского меньшинства в Закарпатье.

Национальная полиция Украины возбудила два уголовных дела из-за очередных провокаций в адрес представителей венгерского меньшинства в Закарпатье.

Правоохранительные органы расследуют два дела. Первое связано с нарушением равноправия украинских граждан, коими являются жители Закарпатской области венгерского происхождения, а второе — с угрозой убийством.

"По факту угроз следователи полиции Закарпатской области возбудили два уголовных дела", — подтвердили в пресс-службе полиции.

Злоумышленники в четверг массово разослали на электронные адреса общественных организаций венгерского национального меньшинства письма с угрозами физической расправы. Во избежания смерти людям предложили бежать из Украины. Теперь авторам грозит до пяти лет лишения свободы.

Недавно украинские националисты из "Правого сектора" сняли видеоролик, на котором грозили жителям Незалежной жестокой расправой за получение венгерского паспорта, передает "Царьград".