Сатановский: Байден будет намного хуже Трампа, который был хуже Обамы

Обещанный возможным новым президентом США Джо Байденом многосторонний подход к России обернется тем, что Украина получит, наконец, летальное оружие для войны с нами, а против Москвы будут продолжать по любому поводу вводиться новые санкции

Обещанный возможным новым президентом США Джо Байденом многосторонний подход к России обернется тем, что Украина получит, наконец, летальное оружие для войны с нами, а против Москвы будут продолжать по любому поводу вводиться новые санкции.

Кроме того, любые отношения России с Европой, и не только с ней, будут торпедироваться. Вокруг российских границ будут окончательно снесены все режимы, которые до сих пор не разорвали отношения с Москвой. И на всем постсоветском пространстве не останется ничего российского, даже русского языка.

Такой прогноз в личном Telegram-канале дает известный политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский.

«(Многосторонний подход Байдена означает) поддержку любой политической сволочи, которая помогает ослабить Россию, в самой стране и вне ее — Навального, Зеленского, Тихановскую, неважно. И, кстати, любых террористов в мире, которые готовы воевать против Москвы, будь это хоть сто раз "Аль-Каида"* (запрещенная в РФ террористическая организация)», — уверен Сатановский.

России, по словам эксперта, пора уже перестать надеяться на улучшение отношений с США. Байден в Белом доме будет для России хуже, чем Трамп, хотя и Трамп оказался хуже, чем его предшественник Обама. А Обама в свою очередь оказался намного хуже всех тех, кто возглавлял Соединенные Штаты до него.

«И те, кто придут к власти в Вашингтоне после Байдена, будут хуже, чем Байден, — пообещал политолог. — Надо отдавать себе в этом отчет и не надеяться ни на какие договора и соглашения с ними в будущем. Они их разорвут и нарушат так же, как нарушают и разрывают сейчас, при этом обвиняя нас во всех своих грехах».

Кто бы не возглавил Америку, они продолжат, ничем не рискуя, воевать против нас чужими руками и с чужих территорий, пишет эксперт. Американцы, по его словам, не верят, что мы когда-нибудь используем против них свой ядерный потенциал, а мы со своей невнятной политикой и запоздалым реагированием их в этом убеждаем еще больше.

В заключение Сатановский отметил, что Россия раздражает Штаты просто по факту своего существования. И при этом мы, находясь в разворованной и «уполовиненной» стране, по-прежнему стараемся «не поддаваться на провокации», как приказал в свое время товарищ Сталин.