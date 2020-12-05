Представители Конгресса США проголосовали за легализацию марихуаны в стране

Палата представителей США одобрила инициативу о легализации марихуаны на территории страны. За декриминализацию выступили 228 депутатов, против этой идеи — 164 члена конгресса.

Палата представителей США одобрила инициативу о легализации марихуаны на территории страны. За декриминализацию выступили 228 депутатов, против этой идеи — 164 члена конгресса.

Исходя из законопроекта, в стране отменят вынесенные приговоры американских судов за хранение, употребление марихуаны, если не было насилия. Каннабис можно будет получить по медицинскому назначению, а бизнесменам разрешат законно торговать им, сообщает NBC.

Поднятый вопрос уже причислили к историческому моменту, так как раньше его не обсуждали. Но несмотря на поддержку идеи, шагов к ее реализации пока нет. Контролируют сенат республиканцы, которые в большинстве не поддержали идею. Закон вряд ли примут в ближайшее время, отметили в источнике.