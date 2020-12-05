Корнилов: президент и парламент Молдавии продолжают делить полномочия

Избранный президент Молдавии Майя Санду не согласна с попыткой парламента обрезать ей часть полномочий и после инаугурации, которая назначена на 24 декабря, она может попытаться отменить это решение через Конституционный суд.

Избранный президент Молдавии Майя Санду не согласна с попыткой парламента обрезать ей часть полномочий и после инаугурации, которая назначена на 24 декабря, она может попытаться отменить это решение через Конституционный суд.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политический обозреватель информагентства «Россия сегодня» Владимир Корнилов, комментируя принятый ранее молдавским парламентом законопроект о передаче в ведение законодательного органа Службы информации и безопасности, которая ранее находилась под контролем президента.

О принятии данного законопроекта журналистам сообщил вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынча.

С инициативой передать Службу информации и безопасности под контроль парламента выступила Партия социалистов, поддерживающая проигравшего на недавних выборах действующего президента Молдавии Игоря Додона.

При этом Майя Санду назвала законопроект попыткой узурпировать власть в стране, так как после принятия данного закона право назначать директора Службы информации и безопасности перейдет от президента к депутатам парламента.

По словам Владимира Корнилова, в новейшей истории Молдавии это далеко не первый случай противостояния между парламентом и президентом

«Сколько существуют должность президента и парламент Молдавии, столько там и идет дележ полномочий… Вспомните, сколько раз Додона вообще отстраняли от власти ‒ на день, на два, на три», — напомнил политолог.

При этом он предположил, что после вступления Майи Санду в должность президента, эта традиция противостояния с парламентом будет продолжена.

На этой неделе команда действующего президента Игоря Додона воспользовалась подвернувшимся случаем и попыталась обрезать Санду часть полномочий. Но избранный президент с этим, конечно, не согласна, и, вступив в должность, попытается предпринять ответные действия.

Но главное, по словам Корнилова, заключается в том, что Майя Санду, даже без этого законопроекта, попыталась бы после своей инаугурации распустить этот парламент и провести в стране досрочные выборы в законодательный орган.

«Такая опция обсуждалась еще во время избирателей компании. Так что, я думаю, что она постарается отыграть ситуацию обратно и даже усилить свои полномочия по сравнению с теми, что были у Додона», — предположил политолог.

Напомним, Майя Санду одержала победу над Игорем Додоном во втором туре президентских выборов, которые прошли в Молдавии 15 ноября, набрав 57,7% голосов избирателей.