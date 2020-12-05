Ученые предрекли США сильнейший шторм с катастрофическими последствиями

Калифорнию могут накрыть мощные дожди. Последствия "мегашторма" могут быть серьезнее землетрясений или лесных пожаров, сообщают ученые.

Калифорнию могут накрыть мощные дожди. Последствия "мегашторма" могут быть серьезнее землетрясений или лесных пожаров, сообщают ученые.

Западное побережье вновь может попасть под удары стихии. Под пятиметровым слоем воды окажутся Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сан-Диего, Сакраменто. Из-за оползней прорвутся плотины и нанесут серьезный урон сельскому хозяйству, сообщает РИА Новости со ссылкой на ABC News.

Подобный шторм уже накрывал Калифорнию зимой 1861–1862 годов, сообщает сейсмолог Люси Джонс. Тогда стихия уничтожила треть земель штата и обанкротила его. Продолжительные дожди создали целое море шириной в 65 км и длиной в 240 км, ответил ученый-климатолог Дэниел Суэн.

Повтор разрушительного шторма возможен, считают ученые. Они создали модель, согласно которой катастрофа может произойти. В случае бедствия штату грозит большое количество жертв, а почти полтора миллиона жителей будут вынуждены покинуть дома. Жертвами катастрофы станут почти 400 тысяч человек. Этот "мегашторм" станет крупнейшим природным катаклизмом за всю историю США.