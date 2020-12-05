Вашингтон оценил возвращение США к нормальной жизни после появления вакцины

Появление вакцины от коронавируса не вернет жизнь граждан Соединенных Штатов в нормальное русло. Об этом заявил советник американского президента Дональда Трампа Питер Наварро.

Появление вакцины от коронавируса не вернет жизнь граждан Соединенных Штатов в нормальное русло. Об этом заявил советник американского президента Дональда Трампа Питер Наварро.

Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро отметил необходимость финансовых вложений для того, чтобы американцы "в какой-то степени" смогли вернуться к привычной жизни.

"Необходим финансовый мост, который приведет нас к моменту, когда вакцина начнет применяться, чтобы мы в какой-то степени вернулись к нормальной жизни", — заявил он.

Американская администрация выделила компании Moderna на разработку препарата от коронавируса 486 миллионов долларов. Фармацевтическому предприятию Johnson & Johnson были предоставлены 456 миллионов долларов, а британско-шведской AstraZeneca — 1,2 миллиарда долларов. Вакцину Moderna уже начали испытывать на добровольцах, передает "Царьград".