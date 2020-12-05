Украина рассчитывает на вступление в НАТО к 2030 году

Украина может стать полноправным членом Североатлантического альянса через десять лет. Такую надежду выразила замминистра иностранных дел страны Эмине Джапарова.

Украина может стать полноправным членом Североатлантического альянса через десять лет. Такую надежду выразила замминистра иностранных дел страны Эмине Джапарова.

Джапарова основывала свое заявление на докладе экспертной группы альянса "НАТО-2030: Объединение ради новой эры". Его предоставил к всеобщему обозрению Йенс Столтенберг. По словам замминистра, в докладе НАТО подтверждает свою политику открытых дверей для усиления обороноспособности альянса на восточном направлении, а также улучшения взаимодействия с партнерами в Восточной Европе, в том числе с Украиной и Грузией.

Помимо этого, в докладе упоминается, что ситуация на Украине остается важной темой для обсуждения на заседаниях "Совет НАТО — Россия". Украина, по словам Джапаровой, настроена оптимистично и в 2030 видит себя полноценным членом альянса.

Недавно политолог Андрей Суздальцев объяснил, почему Украина пытается вовлечь НАТО в открытый конфликт с Россией, призывая проводить общие мероприятия с альянсом. По его словам, Незалежная просто "считает себя центром вселенной", передает "Царьград".