Проекты дипмиссии США в Москве "Делиться Америкой с Россией" и "СМИ и информация в России" — это глупость. Об этом заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Проекты дипмиссии США в Москве "Делиться Америкой с Россией" и "СМИ и информация в России" — это глупость. Об этом заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Соединенные Штаты давно перестали следовать принципу свободной прессы. Американские социальные сети и трансляции жестко цензурируются. Крупные издания разделились на два враждующих лагеря, передает "Журналистская правда".

"В американской прессе вы можете говорить только "Я люблю геев" и "Не люблю Путина", но если вы скажете "Я люблю Путина" и "Не люблю геев", то вас там не будет. В России можно сказать и то, и другое. Я не знаю, чему они могут научить нас. Это смешно", — заявил Киселев.

США переживают деградацию, о чем уже стали говорить сами граждане. "Навязчивый американский пример" уже всем надоел, считает телеведущий.