Эпидемиологическая обстановка на Украине, связанная с пандемий COVID-19, не требует введения жестких ограничительных мер в декабре. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Эпидемиологическая обстановка на Украине, связанная с пандемий COVID-19, не требует введения жестких ограничительных мер в декабре. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Власти предоставляют возможность бизнесу продолжать работу в условиях пандемии, отметил глава государства во время обращения к народу. Компании потеряют большую часть дохода, если закроются в преддверии Нового года, так как "декабрь — один из самых прибыльных месяцев".

"В целом общая ситуация контролируемая, не диктует немедленного введения локдауна в декабре", — уверен Зеленский.

Недобросовестное отношение граждан к средствам индивидуальной защиты и мерам безопасности может повлиять на введение локдауна. Действия руководства страны в январе пока не известны.

Недавно эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков заявил, что во время пандемии коронавируса Украина стоит на грани катастрофы. Чтобы избежать страшных последствий, властям нужно признать факт существования российской вакцины от COVID-19, передает "Царьград".