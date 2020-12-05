Россия поможет миру преодолеть грядущий гуманитарный кризис

Миру предстоит пережить один из самых непростых за последние 75 лет гуманитарных кризисов в 2021 году, считают и в ООН. На это заявление отреагировали в Госдуме РФ.

Миру предстоит пережить один из самых непростых за последние 75 лет гуманитарных кризисов в 2021 году, считают и в ООН. На это заявление отреагировали в Госдуме РФ.

Число людей на грани голодной смерти увеличилось вдвое — до 270 млн человек по всему миру. ООН уже потратила 19 триллионов долларов на устранение кризиса. Если мировое сообщество не поможет, то вероятнее всего средств на то, чтобы преодолеть катастрофу, не будет, сообщил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

На его заявление отреагировали в Госдуме РФ. Член комитета по международным делам Антон Морозов пообещал, что Россия поможет преодолеть гуманитарную катастрофу. Но для этого необходимо оставить разногласия и сплотиться, добавил политик.

"Сейчас, конечно, не время для разногласий, для каких-то санкционных мер против отдельных государств. Сейчас нужно сплотиться перед серьезной гуманитарной катастрофой, которая грозит всему миру", — прокомментировал Морозов.

Из-за коронавируса мировая экономика упала. Люди, работающие на производстве продовольствия, испытывают сложности, особенно в сельской местности. Эта проблема актуальна как для России, так и для других стран.