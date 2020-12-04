Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует опуститься на колени перед президентом России Владимиром Путиным, чтобы мирно урегулировать конфликт в Донбассе.

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует опуститься на колени перед президентом России Владимиром Путиным, чтобы мирно урегулировать конфликт в Донбассе.

Команда Зеленского считает достаточным полное прекращение огня в Луганской и Донецкой народных республиках. Порошенко же уверен, что этих действий крайне мало для восстановления мира в Донбассе. Об этом бывший президент Украины заявил в интервью телеканалу "Эспрессо".

"Это можно сделать за две недели, нужно посмотреть Путину в глаза, увидеть там мир, встать на колени и попросить мира", — заявил Порошенко.

Зеленский сам уже заявлял о готовности унизиться перед Путиным для того, чтобы не допустить военный конфликт в стране.