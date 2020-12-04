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23:53   4 Декабря 2020
Политика

Порошенко предложил Зеленскому унизиться перед Путиным для спасения ЛДНР

Порошенко предложил Зеленскому унизиться перед Путиным для спасения ЛДНР

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует опуститься на колени перед президентом России Владимиром Путиным, чтобы мирно урегулировать конфликт в Донбассе.

Команда Зеленского считает достаточным полное прекращение огня в Луганской и Донецкой народных республиках. Порошенко же уверен, что этих действий крайне мало для восстановления мира в Донбассе. Об этом бывший президент Украины заявил в интервью телеканалу "Эспрессо".

"Это можно сделать за две недели, нужно посмотреть Путину в глаза, увидеть там мир, встать на колени и попросить мира", — заявил Порошенко.

Зеленский сам уже заявлял о готовности унизиться перед Путиным для того, чтобы не допустить военный конфликт в стране.

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#путин #порошенко #донбасс #зеленский

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