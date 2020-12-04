Оперштаб Москвы обновил статистику по смертности от COVID-19

Всего с начала пандемии в Москве с диагнозом COVID-19 скончались 9227 пациентов. За минувшие сутки число жертв возросло на 77 человек, следует из данных оперативного штаба.

Всего с начала пандемии в Москве с диагнозом COVID-19 скончались 9227 пациентов. За минувшие сутки число жертв возросло на 77 человек, следует из данных оперативного штаба.

Российские специалисты в общей сложности провели порядка 78,2 млн тестов на наличие коронавируса в организме. Более 2,4 млн человек получили положительные результаты исследований. Победить заболевание удалось почти 1,9 млн пациентам.

Жителям Подмосковья предложили принять участие в тестировании вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона". Препарат уже есть в распоряжении двух медицинских учреждений региона.